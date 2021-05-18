СМИ рассказали, как НАТО готовится к высадке спецназа в Крыму

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В начале мая в Румынии и некоторых восточноевропейских странах командование специальных операций США в Европе организовало учения Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, направленные на отработку маневров при возникновении конфликта с Россией. Об этом сообщает Business Insider.
"Крым мог бы стать идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС", – отмечается в материале.
В статье подчеркивается, что Крым – мощная крепость на южных рубежах России, а Москва мешает Вашингтону господствовать на море и в воздухе. При этом "котики" способны осуществлять высадку на берег, устраивать засады, проводить морские, подводные и наземные операции.
Также в публикации делается акцент на отработке маневров экипажей боевых катеров специального назначения ВМС США. Военные тренировались в различных водоемах, а в разговоре с изданием один из бойцов назвал скрытность и огневую мощь главными достоинствами таких судов.
К учениям американских военных присоединились австрийские, болгарские, хорватские, немецкие спецназовцы, а также спецподразделения из Грузии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Испании, Украины и Великобритании.
Ранее глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил, что Черное море частично превратилось в озеро НАТО. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос о том, как НАТО может помешать превращению Черного моря в "русское".
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