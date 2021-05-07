Глава МИД Румынии заявил о превращении Черного моря в озеро НАТО

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Глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил, что Черное море "частично превратилось в озеро" НАТО.

Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос о том, как НАТО может помешать превращению Черного моря в "русское".

При это он подчеркнул, что Бухарест "не может отказаться от присутствия в регионе в качестве членов альянса".

Вместе с тем он выразил обеспокоенность массивной "передислокацией войск и демонстрацией силы в регионе".

Глава НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал союзников увеличивать расходы на оборону из-за "агрессивных действий" Москвы.