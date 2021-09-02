На острове Балчуг высадят около 60 видов растений

Балчуг превратится в настоящий цветник следующим летом. Там высадят около 60 видов растений, среди которых флоксы, пионы, тюльпаны.

Огромные клумбы уже готовят на четырех набережных и в Репинском сквере. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.