Участок бывшей промзоны реорганизуют в районе Солнцево

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Д. Гришкина
Одобрен проект комплексного развития территории бывшей промзоны "Западная водопроводная станция", находящийся возле станции метро "Солнцево". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, площадь участка по новому проекту составляет 7,7 гектара.
По его словам, инвестиции в новый объект составят около 12,5 миллиарда рублей. В свою очередь, ежегодный бюджетный эффект для города превысит 1,1 миллиарда рублей.
В свою очередь, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на участке планируется построить не менее 134 тысяч квадратных метров недвижимости.
Как пояснил Гаман, проект предполагает строительство, в частности, стоматологической поликлиники, женской консультации, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и игровым залом.
Ранее сообщалось, что столичные власти одобрили проект комплексного развития территории вблизи Кусковского лесопарка в Новогирееве. Там появится еще один индустриальный квартал. Всего на территории построят 250 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 142 тысячи будут жилыми, уточнил Гаман.
До этого сообщалось, что индустриальный квартал появится на участке бывшей промзоны Кирпичные улицы недалеко от Измайловского парка. На нем планируется возвести почти 98 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 93 тысячи квадратных метров жилья. Для горожан там создадут свыше 250 новых рабочих мест.
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