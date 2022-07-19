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Мэр Москвы

19 июля, 20:10

Семь производств построят на арендованных по льготным ставкам участках в Москве

мэр Москвыгород

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Семь производств построят на арендованных по льготным ставкам участках в Москве. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что с марта в столице начали действовать антикризисные меры. По его словам, семерым инвесторам предоставили в аренду участки по ставке 1 рубль за 1 квадратный метр в год. Собянин отметил, что данные проекты дадут городу более 2 000 новых рабочих мест.

Мэр города рассказал, что в районе Нагатино-Садовники возведут инженерный корпус предприятия по разработке электронных компонентов для автомобильной отрасли, а в Бирюлеве Западном появится производство фабрики "Рот Фронт".

"В Молжаниновском районе производитель пожарной техники расширяет участок под возведение комплекса по изготовлению комплектующих. Земельный участок в Останкинском районе передан в аренду научно-производственному комплексу, выпускающему контрольно-измерительное оборудование", – написал Собянин.

Завод компании "Форте" по производству ударных музыкальных инструментов построят на улице Буракова, предприятие по производству архитектурного бетона появится в Походном проезде. В Хорошевском же районе возведут завод по изготовлению макаронных изделий.

Ранее Собянин предложил установить фиксированную ставку для кредитов на реализацию инвестиционных проектов в промышленности. По мнению градоначальника, такая мера позволила бы частным компаниям чувствовать уверенность в том, что деньги в любом случае удастся получить под определенный процент, на основании которого шел расчет проекта.

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