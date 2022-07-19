Собянин принял участие в стратегической сессии по строительству и ЖКХ

17:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в стратегической сессии по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Провел мероприятие премьер-министр России Михаил Мишустин. Он заявил о важности жилищного сектора как приоритетного направления развития экономики. Председатель правительства отметил, что речь идет о росте ввода жилья в эксплуатацию и модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства.
"Одним из главных драйверов жилищного строительства является ипотека. В прошлом году здесь удалось добиться серьезных результатов. В рамках субсидируемых государством программ со сниженным процентом выдано кредитов на сумму свыше 1,5 триллиона рублей", – добавил Мишустин.
Премьер напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее поручил удержать темпы по программе льготной ипотеки для населения, параллельно с этим обеспечив ввод в эксплуатацию на уровне не ниже 2021 года.
Для развития строительной отрасли применяется принцип перевода основных процедур в электронный вид. Помимо этого, сокращается продолжительность строительно-инвестиционного цикла, что позитивно влияет на сроки стройки и снижение нагрузки на бизнес.
Отдельно Мишустин остановился на теме модернизации жилищно-коммунального хозяйства. По словам премьер-министра, необходимо синхронизировать программы в этой области с иными планами инфраструктурного развития. Глава кабмина отметил, что за счет комплексного подхода можно будет загрузить производственные мощности смежных со строительством отраслей.
Ранее Михаил Мишустин заявил, что негативное влияние внешних ограничений на транспортную отрасль России удалось смягчить благодаря принятым российскими властями мерам. Он также призвал расширять российское производство транспортных средств и строительной техники.
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