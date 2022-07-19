Около 100 домов расселят до конца года по программе реновации – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев анонсировал новое расселение по программе реновации. По его словам, до конца 2022 года планируется расселить еще около 100 старых домов.

"Всего на данный момент в Москве по программе реновации расселяется 300 жилых зданий, в процессе переезда находится более 8,5 тысяч семей. Еще 221 дом освобожден полностью: новоселье отпраздновали более 25 тысяч семей", – рассказал Бочкарев.

Заммэра уточнил, что к настоящему моменту в эксплуатацию введены 202 новых объекта, еще 161 здание строится, а 241 – проектируется.

Между тем глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин напомнил, что по программе реновации горожане получают равнозначные квартиры в тех же районах, где проживали ранее. Исключение составляют Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа, где обновленное жилье предоставляют в пределах округа.

Ранее руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что около 1,4 тысячи жителей четырех районов Москвы начали переезд по программе реновации в июне. Более половины из них уже подобрали себе новое жилье.

