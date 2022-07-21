Выручка столичных ресторанов и кафе в июне выросла на 60%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице выручка ресторанов и кафе в июне выросла на 64,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46,6 миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Такая динамика связана главным образом со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Москве и ростом внутреннего туризма", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Он уточнил, что в целом за первое полугодие обороты заведений общественного питания столицы превысили 244,5 миллиарда рублей, что при нынешних ценах на 39,5% больше, чем в первой половине прошлого года, и более чем в два раза превышают показатель первого полугодия 2020 года.

В свою очередь, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов отметил, что также увеличивается посещаемость московских ресторанов и кафе.

По его словам, за первые шесть месяцев этого года количество чеков в заведениях общественного питания достигло 373,5 миллиона, что на 24% больше того же периода 2021 года.

Ранее начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров рассказал о поддержке владельцев летних веранд в Москве.

По его словам, с начала 2022 года на площадке при Госинспекции по недвижимости состоялись 6 тематических мероприятий о порядке размещения летних веранд в Москве среди 473 предпринимателей. С начала года специалисты ведомства также провели индивидуальные консультации для представителей 588 предприятий общепита.

Инспекторы осматривают площадки на предмет соблюдения требований. При выявлении нарушений владельцу дается время от 2 дней до недели на исправление ситуации.

