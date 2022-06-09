В Госинспекции по недвижимости рассказали о поддержке владельцев летних веранд в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С начала 2022 года на площадке при Госинспекции по недвижимости состоялись 6 тематических мероприятий о порядке размещения летних веранд в Москве среди 473 предпринимателей, рассказал начальник Госинспекции Иван Бобров.

"С начала года специалисты ведомства также провели индивидуальные консультации для представителей 588 предприятий общественного питания. Кроме того, увеличили объем раздаточных материалов для бизнеса", – добавил Бобров.

Инспекторы осматривают площадки на предмет соблюдения требований. При выявлении нарушений владельцу дается время от 2 дней до недели на исправление ситуации.

Большинство требований касаются обеспечения безопасности горожан. Так, открытое кафе не должно занимать площадь больше, чем основное заведение, и располагаться дальше 5 метров от входа. Веранда также не должна мешать передвижению пешеходов.

Ранее в столице разработали требования к установке парклетов, которые заработают у кафе и ресторанов как летние веранды в рамках поддержки бизнеса. Парклеты будут работать до 1 ноября в границах уже организованных парковочных мест на улицах со скоростным режимом не более 40 километров в час.

