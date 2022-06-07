Дептранс Москвы разработал требования к установке парклетов

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В столице разработали требования к установке парклетов, которые заработают у кафе и ресторанов как летние веранды в рамках поддержки бизнеса по поручению Сергея Собянина. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

"Наша основная задача – совместно с предпринимателями сделать их (парклеты. – Прим. ред.) безопасными для посетителей, сотрудников и участников дорожного движения", – приводятся слова Ликсутова в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Парклеты будут работать до 1 ноября в границах уже организованных парковочных мест на улицах с установленным скоростным режимом не более 40 километров в час. При этом их нельзя располагать на местах для парковки транспортных средств инвалидов.

Конструкции должны быть изготовлены из долговечных, экологичных и безопасных материалов, а также не нарушать единый архитектурно-художественный стиль здания, в котором расположена точка общепита. Рестораторы обязаны содержать парклеты в надлежащем состоянии и обеспечивать их уборку.

25 апреля стало известно, что рестораторы смогут разместить на столичных парковках парклеты в формате летних веранд. Такое решение принял Сергей Собянин в рамках поддержки экономики в условиях санкций. Об этой мере поддержки просили сами предприниматели.

