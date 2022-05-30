Аналитик спрогнозировал массовые закрытия общепита в РФ к концу 2022 года

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Аналитик данных экосистемы продуктов для бизнеса "Контур" Владимир Савельев рассказал, что к концу текущего года в России прогнозируется массовое закрытие общепита.

"Сейчас не стоит ждать существенных изменений в динамике открытий организаций в отрасли общепита, они будут заметны ближе к концу года: к октябрю–ноябрю мы прогнозируем массовые закрытия на рынке", – приводит слова Савельева РИА Новости.

Эксперт отметил, что с января по май фиксировался рост количества компаний в отрасли общепита. По его словам, рынок успел адаптироваться к антиковидным ограничениям и выйти на допандемийный уровень, число открытий точек превышало число закрытий.

Как заявил руководитель направления автоматизации малого и среднего бизнеса компании Михаил Добровольский, адаптация бизнеса к новым условиям привела к развитию импортозамещения, Системы быстрых платежей (СБП), отказу от бумаги и удержанию клиентов.

"Ищут отечественные продукты, которыми можно заменить импортные, ищут новых поставщиков, а с проверенными контрагентами договариваются о рассрочке и скидках. Интересно, что заведения начали организовывать совместные закупки, чтобы сэкономить на доставке", – рассказал Добровольский.

При этом, по его мнению, в этом году произошло как снижение открытий, так и снижение закрытий, что говорит о том, что бизнес затаился и ожидает дальнейшего развития событий. Последний раз подобный эффект наблюдался во время первого локдауна.

В Москве 23 марта начали принимать заявки на получение грантов для открытия новых точек общепита. Программа финподдержки разработана по поручению Сергея Собянина. На эти цели из бюджета города выделено 500 миллионов рублей. Сумма грантов равна 1–2,5 миллиона рублей.

