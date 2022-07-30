Три новых медицинских завода откроют в "Технополисе "Москва" в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На площадке "Технополиса "Москва" до конца текущего года планируется открыть три новых биомедицинских завода. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Компании <...> планируют завершить строительные работы и ввести в эксплуатацию три завода до конца этого года. <...> Площадь новых производств составит около 200 тысяч квадратных метров. После открытия на них смогут работать почти 200 человек", – рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Первое предприятие откроет компания "Акрус БиоМед", которая создает препараты для лечения долго не заживающих ран, язв и ожогов. Второй – компания "Мезоформула", занимающаяся разработкой препаратов для эстетической медицины и косметологии. А третий – производитель лекарств для животных "Ветбиохим".

Ранее сообщалось медицинское оборудование, произведенное резидентами "Технополиса "Москва" начнут поставлять в регионы России. В частности, на 30% планирует увеличить поставки компания "Хирана+", производитель аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательной техники.

