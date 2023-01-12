Во Внукове построят производственно-складской комплекс площадью 42,6 тыс квадратных метров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во Внукове построят производственно-складской комплекс. Его площадь составит 42,6 тысячи квадратных метров. Об этом пресс-служба Москомстройинвеста сообщила в своем телеграм-канале.

Новый объект будет расположен по адресу Заводское шоссе, владение 9. В настоящий момент на участке площадью 4,45 гектара находится складское помещение площадью свыше 7 тысяч квадратных метров, которое планируется демонтировать.

Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки столицы (ПЗЗ) было вынесено на заседании градостроительно-земельной комиссии столицы, возглавляемой Сергеем Собяниным.

"По результатам внесения изменений в ПЗЗ инвестор АО "МГК "ВНУКОВО-КАРГО" сможет построить на участке производственно-складской комплекс", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в помещении будут размещены не только склады, но и объекты фармацевтической, легкой, пищевой и строительной промышленности.

Ранее стало известно о завершении строительства дома на 540 квартир в Бабушкинском районе столицы по программе реновации. Новостройка из двух корпусов с общей подземной парковкой находится по адресу Осташковская улица, владение 9/2.

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