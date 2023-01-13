Объем промышленного производства в Москве увеличился более чем на 9% – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В период с января по ноябрь прошлого года объем промышленного производства в Москве увеличился более чем на 9%. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Несмотря на санкционное давление, проблемы с цепочками поставок, поиском сырья и комплектующих, московские предприятия продолжили наращивать объемы производства. В январе – ноябре 2022 года рост столичной промышленности составил 9,1%, а обрабатывающих производств – 10,9%", – сказал вице-мэр.

В настоящее время столичные предприятия уже имеют возможность расширять и наращивать производство. По словам Ефимова, пережить тяжелые времена компаниям позволили городские меры поддержки, которые затрагивают порядка 400 крупных и средних предприятий города.

В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что ряд прошлогодних решений московских властей позволит сохранить положительную динамику в промышленности. Так, отмечает он, созданные в Москве высокотехнологичные кластеры станут базой для научных и инженерных разработок в масштабах всей России.

Ранее Ефимов рассказал, что в Москве благодаря реорганизации четырех неэффективно используемых территорий создадут более 14 тысяч рабочих мест. Речь идет об участке в районе Кусковской улицы, а также бывших промзонах Вагоноремонт, Алтуфьевское шоссе и Красный Строитель.



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