Почти 6 тыс заключений по строительным проектам выдали в Москве в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Почти 6 тысяч заключений по городским строительным проектам выдали в Москве в 2023 году, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В 2023 году в рамках госэкспертизы выдали более 5,9 тысячи заключений, подавляющее число из них – положительные. Из этого объема свыше 1,7 тысячи положительных заключений получили проекты, полностью финансируемые из столичного бюджета", – уточнил вице-мэр.

Председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, в свою очередь, отметил, что в рамках экспертизы проектной документации специалисты тщательно анализируют проекты на соответствие федеральному и региональному законодательствам. В числе проектов есть транспортные, инженерные, строительные и другие.

До этого стало известно, что в Обручевском районе Москвы построят деловой центр. Проект реализуют в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). В новом здании будут офисы, торговые объекты, кафе, ресторан, супермаркет и паркинг.



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