Власти Москвы провели организационные мероприятия по Мосгосстройнадзору и Москомэкспертизе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин подписал распоряжение об организационных мероприятиях по Мосгосстройнадзору и Москомэкспертизе. Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Согласно документу, Мосгосстройнадзор переходит в подчинение начальника Главного контрольного управления, отвечающего за координацию контрольно-надзорной деятельности в столице, Евгения Данчикова.

Он также продолжит контролировать деятельность и координацию работы ОАТИ и департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, в свою очередь, перейдет в подчинение заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Ранее Сергей Собянин сменил нескольких руководителей стройкомплекса Москвы. Мэр освободил Игоря Войстратенко от должности председателя комитета государственного строительного надзора столицы. Его уволили по собственной инициативе.

Помимо этого, Анна Яковлева больше не будет председателем комитета города по ценовой политике в строительстве и госэкспертизе проектов (Москомэкспертиза). Уточняется, что она также уволена по собственной инициативе, должность Яковлева занимала с 4 апреля 2022 года.

На ее место градоначальник назначил Ивана Щербакова. Служебный контракт с ним заключили на срок полномочий мэра Москвы.

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