Собянин сменил нескольких руководителей Стройкомплекса Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин сменил нескольких руководителей столичного Стройкомплекса.

Так, мэр своим распоряжением, опубликованном на портале мэра и правительства столицы, освободил Игоря Войстратенко от должности председателя комитета государственного строительного надзора столицы. Его уволили по собственной инициативе.

Помимо этого, Анна Яковлева больше не будет председателем комитета города по ценовой политике в строительстве и госэкспертизе проектов (Москомэкспертиза). Уточняется, что она также уволена по собственной инициативе, должность Яковлева занимала с 4 апреля 2022 года.

В сообщении добавили, что на ее место градоначальник назначил Ивана Щербакова. Служебный контракт с ним заключили на срок полномочий мэра Москвы.

Ранее Щербаков был руководителем департамента Москвы по конкурентной политике. Теперь его место займет Кирилл Пуртов, которого мэр освободил от замещаемой должности первого заместителя руководителя департамента городского имущества города Москвы. Контракт с Пуртовым также заключили на срок полномочий мэра столицы.

В сентябре Собянин подписал указ о назначении правительства Москвы после переизбрания. В частности, Петр Бирюков был утвержден заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Андрей Бочкарев – заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства.

Также градоначальник назначил Владимира Кожина сенатором Совфеда от Москвы.

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