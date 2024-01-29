Деловой центр по городской программе построят в Обручевском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Деловой центр в составе жилого комплекса построят по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в Обручевском районе столицы. Там создадут около 1,1 тысячи рабочих мест, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Инвестор AFI Development возведет офисный комплекс на улице Академика Челомея в Обручевском районе на юго-западе столицы. Площадь офисов составит не менее восьми тысяч квадратных метров", – уточнил он.

В новом здании будут офисы, торговые объекты, кафе, ресторан, супермаркет и паркинг. Рядом с ним возведут гостевую парковку и прогулочную зону.

"Появление делового пространства на территории жилого комплекса дает дополнительные возможности для развития бизнеса, а также создает комфортные условия для жизни и работы жителей ближайших территорий", – указал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, благодаря появлению офисов в спальных районах Москвы снижаются временные и финансовые затраты жителей, а также у арендаторов появляется возможность размещать свои компании в удобных местах.

Ранее стало известно, что на территории ЖК "Алхимово" в ТиНАО построят торгово-досуговый центр по городской программе стимулирования создания мест приложения труда. Строительством займется группа "Самолет". Она уже получила разрешение на реализацию проекта.

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