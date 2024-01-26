Торгово-досуговый центр построят в ТиНАО по городской программе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На территории ЖК "Алхимово" в ТиНАО построят торгово-досуговый центр по городской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-хозяйственных отношений Владимир Ефимов.

Строительством займется группа "Самолет". Она уже получила разрешение на реализацию проекта.

"В поселении Рязановском вблизи деревни Алхимово в ТиНАО появится торгово-досуговый центр по программе стимулирования создания мест приложения труда. В здании площадью более 12 тысяч квадратных метров разместятся торговые предприятия, кафе и рестораны. Там появится 423 рабочих места", – отметил он.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что 4,1 тысячи "квадратов" отведут под офисные помещения, 5,2 тысячи – под магазины, 2,6 тысячи – под заведения общепита. На втором этаже расположится терраса площадью 550 квадратных метров.

Прилегающую к зданию территорию благоустроят. Для посетителей появится парковка на 80 машино-мест.

Руководитель проекта "Алхимово" Алексей Демин уверен, что новый проект станет точкой притяжения местных жителей. В пешей доступности от центра располагается станция МЦД-2 Силикатная. Строительство объекта планируют завершить в 2025 году.

Всего же по программе МПТ в Москве заключили более 70 соглашений. Благодаря реализации проектов в городе появятся около 120 тысяч новых рабочих мест.

Более того, группа "Самолет" построит в Рязановском торгово-деловой центр. Он появится в деревне Остафьево. На первом этаже будущего комплекса разместятся предприятия общественного питания, на третьем – офисы. На крыше объекта летом оборудуют террасы.

