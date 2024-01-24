Торгово-деловой комплекс по городской программе построят в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Торгово-деловой комплекс по программе стимулирования создания мест приложения труда построят в поселении Рязановском в ТиНАО. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-хозяйственных отношений Владимир Ефимов.

Реализацией проекта займется группа "Самолет". Компания уже получила разрешение на строительство.

"На земельном участке площадью два гектара в деревне Остафьево появится трехэтажный торгово-деловой комплекс. Здесь создадут около 250 рабочих мест. Объект площадью 16,9 тысячи квадратных метров планируется открыть в 2025 году", – сообщил Ефимов.

На первом этаже будущего комплекса разместятся предприятия общественного питания, на третьем – офисы. На крыше объекта летом оборудуют террасы. Рядом с комплексом появится парковка на 214 мест, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям застройщик полностью или частично освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, если вложит дополнительные средства в реализацию проекта, который увеличит число рабочих мест.

Ранее стало известно, что в поселении Внуковском в ТиНАО построят многофункциональный офисный центр. В состав офисного центра войдут четыре пятиэтажных корпуса. На первом этаже каждого здания будут магазины, а выше – офисы.

