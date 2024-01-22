Общественно-деловой комплекс возведут в ТиНАО

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Второе здание бизнес-квартала "Прокшино" будет построено в поселении Сосенском в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Его возведением займется застройщик ГК "А101", рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инвестор уже получил разрешение на строительство. Площадь многофункционального общественно-делового комплекса составит почти 30 тысяч "квадратов", уточнил Ефимов. Центр включит офисные пространства и объекты коммерческой инфраструктуры, на базе которых будет организовано свыше 3 тысяч рабочих мест.

Комплекс оснастят офисными пространствами класса А, подземным паркингом и мини-маркетом, точками общественного питания, аптеками и книжными магазинами. Территория вокруг здания функционально продолжит торговую галерею первой очереди проекта. Там установят сухой фонтан, арт-объекты, зону с качелями и беседки для работы на свежем воздухе.

В свою очередь, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков добавил, что Мосгосстройнадзор выдал застройщику всю необходимую разрешительную документацию для начала работ. По его словам, здание будет переменной этажности, все этапы возведения пройдут под надзором инспекторов ведомства.

Застройщик рассказал, что в настоящий момент москвичи забронировали порядка 8 тысяч квадратных метров недвижимости второй очереди. Это примерно 40% от общего объема офисных помещений в здании.

Недалеко от объекта специалисты намерены начать третью очередь бизнес-квартала, которая тоже будет построена по программе МПТ. Общая площадь двух офисных зданий составит свыше 60 тысяч "квадратов".

"Завершить строительство второй очереди застройщик должен до июня 2026 года. Третье здание комплекса, которое тоже будет строиться по городской программе, должно быть введено до лета 2027 года", – поделился руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Согласно задумке, бизнес-квартал "Прокшино" будет состоять из пяти офисных зданий суммарной площадью свыше 177 тысяч квадратных метров. В настоящее время к финалу подходит строительство первой очереди – многофункционального 13-этажного корпуса с крытым прямым переходом из метро.

Ранее стало известно, что офисное здание площадью 38,1 тысячи "квадратов" появится в столичном Обручевском районе по программе МПТ. После сдачи объекта работу там смогут найти свыше 1,5 тысячи человек, заявил Ефимов.

Правительство Москвы доработало программу стимулирования создания рабочих мест