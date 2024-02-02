Московский производитель противопожарных устройств нарастил выпуск продукции в 2,2 раза

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичное предприятие "Эколайт", которое создает устройства для защиты от пожара, нарастило объемы производства в 2,2 раза. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

Компания осуществляет выпуск устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП), которые помогают сократить риски возгорания из-за неисправности электропроводки и оборудования. По словам Овчинского, в прошлом году предприятие представило 35 тысяч изделий, что больше на 118%, чем в 2022-м. Он отметил, что в этом году "Эколайт" намерен увеличить объемы производства до 150 тысяч устройств.

Отмечается, что с 1 марта 2024-го вступит в силу постановление, согласно которому УЗДП будут использовать в электроустановках общественных зданий в обязательном порядке: школах, детских садах, общежитиях и так далее.

"На сегодня применение УЗДП в электроустановках зданий признано специалистами действенной мерой по предотвращению пожаров. Накопленный опыт применения устройств в России послужил основой изменений в нормативной документации", – заявил гендиректор предприятия Федор Немцов.

В настоящее время в Москве работает 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч специалистов. Каждый год в столице открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка 100 малых.

Ранее сообщалось, что в минувшем году компания Москвы, занимающаяся производством ленточных и дисковых пил, увеличила объем выпуска продукции на 70%. По словам Овчинского, достичь подобных результатов получилось благодаря запуску экспорта в Белоруссию и повышенному спросу российских производителей.