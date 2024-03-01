Песков заявил, что очертания налоговых изменений должны быть готовы в ближайшее время

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Госдума и правительство России должны в ближайшее время проработать вопрос изменений налоговой политики в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 29 февраля предложил ввести в РФ дифференцированную систему налогообложения. Он поручил модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года.

"Путин концептуально сказал о своем видении и попросил подумать и проработать эту тему Государственную думу и правительство", – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что наброски видения Путина в ближайшее время должны представить члены Госдумы и кабмина.

В ходе послания Федеральному собранию Путин также анонсировал налоговые вычеты для регулярно проходящих диспансеризацию с 2025 года. Получить услугу также смогут лица, сдающие ГТО.



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