В Госдуме предложили изменить систему расчета налогового вычета за детей

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В России могут внести изменения в систему расчета налогового вычета за детей. С такой инициативой выступила депутат Яна Лантратова. Об этом пишет RT.

Парламентарий уже направила соответствующее обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В нем она напомнила, что в законодательстве закреплено право граждан на налоговый вычет в размере 1 400 рублей на первого ребенка, 1 400 рублей – на второго, 3 000 рублей – на третьего и последующих.

Действующие нормы устанавливают предоставление вычета каждый месяц, пока доход родителя, исчисленный с начала года, не превысит 350 тысяч рублей.

Однако Лантратова обратила внимание, что при такой системе расчета теряется реальная полезность вычета, поскольку не учитывается текущая экономическая обстановка.

По мнению парламентария, налоговый вычет должен рассчитываться с учетом величины регионального прожиточного минимума. Лантратова объяснила, что этот показатель является гибким и меняется в зависимости от экономической ситуации в данный момент.

Депутат предложила, чтобы сумма вычета на первого ребенка составляла 20% от прожиточного минимума, на второго – 30%, а на третьего – 50%. По ее мнению, также необходимо увеличить до миллиона рублей сумму дохода, на которую полагается вычет.

"Просим <...> рассмотреть возможность реализации предложения об изменении механизма расчета налогового вычета для семей с детьми, исходя из размера прожиточного минимума, и представить позицию правительства РФ по данному вопросу", – написала она в письме.

Ранее депутат Евгений Федоров предложил увеличить налоговые вычеты на детей для работающих россиян, чьи супруги участвуют в СВО. Свое обращение он направил в адрес главы Минтруда Антона Котякова.

По мнению парламентария, для поддержки участников спецоперации, на иждивении у которых находятся супруги, совмещающие работу и воспитание детей, целесообразно будет в десять раз увеличить суммы налоговых вычетов на детей для супругов военнослужащих на весь период участия последних в боевых действиях.



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