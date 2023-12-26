Сбор налога на сверхприбыль в России составил 315 млрд рублей

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Сбор в федеральный бюджет от налога на сверхприбыль сейчас составляет 315 миллиардов рублей. Об этом глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"В бюджете было заложено 300 миллиардов, на сегодняшний день эта цифра – 315 миллиардов уже поступило в федеральный бюджет от этого налога", – отметил он.

Ранее Силуанов назвал федеральный бюджет РФ на 2024–2026 годы "бюджетом победы". Он уточнил, что расходы на экономику составили около 10–11% от всего объема трат, они достаточно стабильны.

Министр добавил, что следующие три года по плану бюджет будет дефицитным. Однако, продолжил глава ведомства, профицит бюджета не является самоцелью, главное – это обеспечение выполнения всех обязательств перед гражданами.

До этого замминистра финансов РФ Алексей Сазанов рассказал, что Минфин не будет повторно вводить налог на сверхприбыль в 2024 году. Сейчас перед министерством стоит задача выстроить налоговую политику таким образом, чтобы она соответствовала увеличению расходной части бюджета, уточнил он.

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