Минфин РФ предложил преобразовать курортный сбор в туристический налог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минфин РФ в рамках поправок к законопроекту о налоговых изменениях предлагает преобразовать курортный сбор в туристический налог, сообщает ТАСС.

Предполагается, что его ставка будет расти постепенно – начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по 1 процентному пункту в год до 2029 года. После она будет не выше 5%.

В министерстве уточняют, что это будет местный налог – муниципалитеты будут сами определять необходимость его введения и размеры ставок. Он будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. В результате муниципалитеты получат дополнительный источник финансирования.

Налог не будет включаться в стоимость услуги по проживанию некоторых категорий граждан, в том числе участников СВО. Сами муниципалитеты могут расширять перечень категорий.

Ранее глава комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев заявил, что курортный сбор нужно распространить на большее число российских регионов, так как мера оправдала себя. По его словам, туристы спокойно реагируют на сбор. Взимаемые средства должны тратиться регионами на развитие туристической инфраструктуры.

