Число долгожителей старше 90 лет в Москве достигло 58 тыс человек

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Москва входит в число лидеров по продолжительности жизни в России. На сегодняшний день в столице насчитывается свыше 58 тысяч человек старше 90 лет, а более тысячи горожан отметили 100 лет, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Развитая медицина, комфортная городская среда и проект "Московское долголетие" создают условия для заботы о здоровье и своем будущем. Проведенное недавно исследование, охватившее более 1,6 тысячи человек старше 45 лет, показало, что участники проекта внимательнее следят за своим здоровьем", – цитирует Ракову портал мэра и правительства столицы.

По ее словам, средняя ожидаемая продолжительность жизни превысила 79 лет.

По данным исследования, проведенного совместно с аналитическим центром "Национальное агентство финансовых исследований", 9 из 10 респондентов уверены, что продолжительность жизни зависит от личных действий. Участники "Московского долголетия" говорят, что занятия помогают поддерживать здоровье и адаптироваться к новой социальной роли после пенсии.

Например, 98-летняя Евгения Пищулина занимается йогой, суставной гимнастикой и интеллектуальными играми, 98-летний Владимир Колосов учит игре в шашки, а 90-летняя Валентина Семенова всегда чувствует себя активной и увлекается танцами и музыкой.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Москве открылись семь новых центров московского долголетия. Там начали рассказывать о правилах ведения собственного блога и нутрициологии. Также там проводятся показы фильмов в присутствии кинокритиков и режиссеров и разрабатываются туристические маршруты совместно с экспертами отрасли.

