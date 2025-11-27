Академик РАН Онищенко: продолжительность жизни человека зависит от медицины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Продолжительность человеческой жизни почти на 40% зависит от медицины. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

Эксперт в рамках сессии Конгресса молодых ученых заявил, что единственный объективный показатель качества жизни является ее средняя продолжительность. По его словам, это тот идентификатор, на который работает вся экономика. Онищенко подчеркнул, что, по мнению Всемирной организации здравоохранения, средняя продолжительность жизни зависит на 80% от самого человека и на 20% от медицины.

"Я считаю, что медицина уже подбирается к четвертому десятку процентов, от которых в силу того, что нам дала наука, дала нам новые подходы, понимание, новые видения наших с вами профессий", – сказал академик.

Онищенко отметил важность условий жизни и профилактики. По его мнению, врач стоит наравне с излечением и предупреждением возникших заболеваний.

Ранее Онищенко рассказал, что укрепить иммунитет перед холодами нельзя, его можно только поддерживать на постоянной основе. Для этого академик посоветовал соблюдать правильное питание и есть рыбу, так как в ней содержится большое количество белка. Эксперт также посоветовал спать не менее 7 часов и принимать витамины для восстановления иммунитета.