Подмосковные хирурги извлекли стакан из прямой кишки пациента

Фото: mz.mosreg.ru

В Красногорской больнице провели операцию по извлечению стакана из прямой кишки пациента, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, 42-летний мужчина поступил в приемное отделение с жалобами на трехдневную задержку стула. Причиной проблемы оказалось инородное тело в прямой кишке – стакан.

Сам пациент не объяснил, каким образом стакан оказался в прямой кишке, сообщив лишь, что надеялся на его естественное выведение. Однако спустя время он вынужден был обратиться к врачам.

Как рассказал заведующий вторым хирургическим отделением Дмитрий Жилкин, операция по извлечению стакана заняла около часа и проводилась без разрезов. Основная сложность заключалась в риске повреждения стекла при использовании медицинских инструментов, что могло бы привести к серьезным травмам кишечника.

"Благодаря профессионализму врачей все прошло успешно", – отметил Жилкин.

Пациент чувствует себя хорошо и уже выписан под амбулаторное наблюдение. Врач подчеркнул, что в подобных случаях необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, а не надеяться на самостоятельное разрешение проблемы.

"Инородное тело, особенно если оно имеет острые края или неправильную форму, может повредить оболочку прямой кишки. Чем дольше инородное тело находится внутри, тем выше риск усугубления травмы. Кроме того, поврежденные ткани становятся воротами для инфекции", – пояснил специалист.

Он отметил, что бактерии, присутствующие в кишечнике, могут вызывать воспаление и другие процессы, вплоть до сепсиса. В самом тяжелом случае есть риск перфорации стенки прямой кишки. Такое состояние, по словам врача, является жизнеугрожающим и требует экстренной хирургической помощи.

В Минздраве напомнили, что своевременное обращение к специалистам помогает избежать серьезных последствий для здоровья.

Ранее сообщалось, что хирурги Ступинской больницы извлекли из прямой кишки 55-летнего пациента целый картофель, который мужчина использовал для самолечения геморроя. По словам врачей, пациент последовал народному рецепту, но вместо небольшого ломтика применил корнеплод размером 15 на 10 сантиметров.