Врачи вытащили железный крюк из головы жителя Санкт-Петербурга

Фото: tvspb.ru

Врачи Елизаветинской городской больницы в Санкт-Петербурге вытащили из головы 34-летнего мужчины металлический крюк. Об этом медики рассказали в разговоре с телеканалом "Санкт-Петербург".

Инцидент с мужчиной произошел еще в апреле, когда он вызвался помочь другу с машиной, которую они тянули на тросе. В этот момент часть крюка сломалась и отлетела одному из мужчин в голову. В больницу пострадавшего привезли в тяжелом состоянии.

Врачам понадобилось три часа, чтобы вытащить крюк. Во время операции медикам пришлось удалить мужчине часть костной ткани.

Нейрохирург Айгази Кискаев уточнил, что пострадавший сразу после хирургического вмешательства продемонстрировал положительную динамику: речь и функции правой руки, которые были нарушены из-за инцидента, постепенно восстанавливаются. К привычной жизни пациент сможет вернуться лишь после реабилитации, добавил врач.

Ранее врачи Видновской больницы вытащили из носа 2-летнего ребенка бумажку со штрихкодом, которую тот случайно вдохнул. Заведующая оториноларингологическим отделением больницы Кристина Таджикулова уточнила, что извлечение инородного предмета проводилось под контролем эндоскопии с помощью микроинструментов. Малоинвазивная операция прошла успешно, указала она.

