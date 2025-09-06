Бросившая возле мусоропровода младенца женщина арестована в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Ленинградской области"

В Ленинградской области арестовали женщину, которая оставила своего новорожденного ребенка в коробке возле мусоропровода. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ Следственного комитета.

Злоумышленнице предъявили обвинение по статье о покушении на убийство матерью новорожденного. Она заключена под стражу до 3 ноября.

По данным прокуратуры субъекта, 4 сентября женщина самостоятельно родила в подъезде дома во Всеволожске. Зубами она отгрызла пуповину, затем положила младенца в коробку и оставила ее около мусоропровода.

Спустя некоторое время новорожденного обнаружили. Ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее суд в Москве арестовал женщину, которая утопила в унитазе общежития свою новорожденную дочь. Тело ребенка нашли в туалетном помещении здания на улице Генерала Дорохова. После судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что девочка умерла от асфиксии. Обвиняемая признала свою вину.