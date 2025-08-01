В Греции мать выбросила трехлетнюю дочь из коляски в море

Фото: 123RF/hydromet

В Греции мать выбросила в море свою трехлетнюю дочь, которая уже была в коме. Об этом сообщает CNN Greece.

Тело девочки было обнаружено на пляже Палео Фалиро 27 июля. При осмотре были выявлены две травмы – на голове и колене. Обе были получены до остановки сердца. Уже после смерти у нее появились дополнительные травмы.

Известно, что у девочки было метаболическое заболевание, которое в сочетании с сильной жарой могло ухудшить ее состояние. Судмедэксперты установили, что девочка утонула в море недалеко от берега, наглотавшись песка и воды.

Полиция заподозрила в совершении преступления мать. Гражданка Алжира, которая незаконно проживала в Греции вместе с тремя детьми, была задержана 1 августа.

Камеры наблюдения зафиксировали, как она везла коляску с девочкой, а затем вернулась на пляж без ребенка, оставив пустую коляску. Предполагается, что она избавилась от девочки, поскольку считала ее неизлечимо больной.

В своих первых показаниях женщина сообщила о "несчастном случае", не уточнив, где он произошел – в доме или на пляже. В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее в Курганинске 19-летнюю жительницу осудили за убийство новорожденной дочери. Суд назначил ей 1,5 года колонии-поселения по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка сразу после родов".

По данным следствия, 8 января 2025 года девушка родила девочку дома, скрывая беременность. Опасаясь разоблачения, она перерезала пуповину и выбросила младенца в уличный туалет. О происшествии стало известно, когда девушка попала в больницу.