Утопившей новорожденную дочь в туалете дали 1,5 года колонии

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

В Курганинске 19-летняя девушка Юлия Вишталюк утопила свою новорожденную дочь в туалете и получила 1,5 года колонии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По версии следствия, утром 8 января 2025 года подсудимая в одиночку родила доношенную девочку дома. Сразу после родов, опасаясь, что станет известно о беременности, которую она скрывала и от отца ребенка, и от своих родителей, девушка решила избавиться от младенца. Вишталюк перерезала ножницами пуповину, после чего вынесла новорожденного на улицу и выкинула в уличный туалет.

О происшествии стало известно только через несколько дней, когда девушка попала в больницу.

Вишталюк была осуждена по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов". Признав вину в полном объеме, она получила наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, говорится в сообщении.

Ранее в Красноярске школьница родила ребенка и выбросила его в мусоропровод. Позже она обратилась в больницу, так как ей требовалась медпомощь после "преждевременного родоразрешения".

В отношении 16-летней девочки возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают, был ли ребенок живорожденным или мертворожденным.