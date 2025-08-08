В Москве арестовали женщину, утопившую в унитазе новорожденную дочь

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд в Москве арестовал женщину, которая утопила в унитазе общежития свою новорожденную дочь, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Ведомство установило, что тело ребенка нашли в туалетном помещении общежития на улице Генерала Дорохова. После судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что девочка умерла от асфиксии в результате утопления.

Обвиняемая признала свою вину. Прокуратура продолжает держать на контроле расследование дела.

В прошлом году в Улан-Удэ была задержана 18-летняя девушка, которую подозревали в том, что она выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму туалета. По версии следствия, местная жительница родила ребенка во дворе и оставила его в туалете.

Спасти младенца не удалось. Позже она рассказала о своих действиях подруге, которая обратилась в правоохранительные органы. В отношении девушки возбуждено уголовное дело.