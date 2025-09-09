Депутат Нилов: пенсии проиндексируют в 2026 году 1 февраля и 1 апреля

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Выплаты российским пенсионерам будут проиндексированы в 2026 году два раза – 1 февраля и 1 апреля. При этом вторая индексация страховой пенсии будет уже выше инфляции, рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он уточнил, что 1 февраля индексация пенсии планируется на уровень фактической инфляции, а 1 апреля – в зависимости от возможности бюджета Социального фонда. В январе правительство определит уровень фактической инфляции, после чего в феврале страховые пенсии и другие соцвыплаты будут проиндексированы.

"И, если пройдет вторая индексация, то тогда очевидно, что это будет выше уровня фактической инфляции. Обращаю внимание, что теперь индексация касается и работающих пенсионеров тоже", – приводит слова парламентария ТАСС.

Депутат также рассказал, чего ждать получателям других видов пенсий. К примеру, социальные пенсии тоже будут проиндексированы 1 апреля. Для военных пенсий будет проведена отдельная индексация, зависящая от индексации должностных окладов военнослужащих, – в текущем году она запланирована на 1 октября.

Ранее сообщалось, что военные пенсионеры и инвалиды получат прибавку к пенсии осенью 2025 года. В Госдуме отметили, что изначально планировалась увеличить выплаты на 4,5%, но с учетом роста инфляции этот показатель было решено повысить до 7,6%.