ИИ начал помогать москвичам быстрее получать жилищные субсидии

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В Москве началось внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в работу Социального казначейства для более быстрого предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, новая умная система анализирует заявления на льготы, что сокращает сроки обработки документов с двух дней до часа. ИИ также оперативно отправляет москвичам уведомления о статусе заявлений в личном кабинете на портале mos.ru и при необходимости – рекомендации по доработке.

"В дальнейшем использование ИИ-инструментов будет расширяться, продолжая повышать эффективность и скорость оказания мер поддержки горожанам", – сказала Ракова.

Уточняется, что система, основанная на ИИ, обрабатывает заявления, поступающие через mos.ru. Она способна работать с документами различных форматов, включая электронные файлы и сканы рукописных текстов.

Сначала механизм проверяет заявления на нехватку данных или несоответствие требованиям. При положительном результате ИИ автоматически формирует предварительное положительное решение, а в случае выявления расхождений помечает заявление для дополнительного рассмотрения. Сотрудники казначейства затем подтверждают результаты.

В дальнейшем ИИ планируется задействовать на всех этапах обработки заявок на субсидии для оплаты ЖКУ, а также распространить эту практику и на другие социальные услуги. Такие меры направлены на выполнение ключевой задачи стратегии развития социальной защиты в Москве – сократить сроки предоставления социальной поддержки вдвое к 2030 году.

Технологии искусственного интеллекта также применяются в транспортной сфере. Как рассказывал Сергей Собянин, ИИ лежит в основе системы оплаты по биометрии в столичном метро, на МЦК и некоторых станциях МЦД.

По его словам, система позволяет пассажирам проходить через турникеты без телефона и проездных, просто посмотрев в камеру. Также искусственный интеллект с 2019 года общается с пассажирами. С начала 2025-го он принял около 240 тысяч звонков.

