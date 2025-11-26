Форма поиска по сайту

26 ноября, 17:39

Технологии
PlayGround: российский создатель Skibidi Toilet потерял контроль над проектом

Российский создатель Skibidi Toilet утратил контроль над проектом – СМИ

Фото: youtube.com/DaFuq!?Boom!

Российский создатель проекта Skibidi Toilet Алексей Герасимов, известный как DaFuqBoo, утратил контроль над творческими и финансовыми аспектами своего бренда. Об этом сообщает портал PlayGround.

Уточняется, что контентмейкер EliteBlueGuy опубликовал переписки из Discord. В результате утечки выяснилось, что между Герасимовым и студией Invisible Narratives под руководством Адама Гудмана и Майкла Бэя произошел конфликт.

В прошлом году россиянин подписал контракт на развитие вселенной, в том числе создание фильма. При этом он не принимает участия в ключевых этапах производства. По информации портала, обсуждения проводятся в размытом формате по телефону. Основным YouTube-каналом проекта теперь владеет студия, подчеркнули авторы материала.

Из переписки также следует, что Герасимов не получает выплат за контент. Он подчеркивал, что находится "почти на мели".

При этом сам Герасимов и представители Invisible Narratives пока не комментировали инцидент.

Ранее выход видеоигры Grand Theft Auto VI перенесли на 19 ноября 2026 года. Компания-разработчик Rockstar Games объяснила такой шаг необходимостью доработать игру до должного уровня.

В декабре 2023-го был опубликован первый трейлер, в котором показали виды мегаполиса Вайс Сити – виртуального аналога Майами, в котором и будут происходить действия GTA VI. Кроме того, в ролике представили главных героев.

