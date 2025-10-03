СК завершил расследование дела против блогера Каца

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская (Максим Кац признан в РФ иноагентом)

В Москве завершено расследование уголовного дела против блогера Максима Каца (признан в России иноагентом), которого заочно обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.

В СК напомнили, что блогер ранее неоднократно уклонялся от исполнения обязанностей иноагента, за что ранее был дважды привлечен к административной ответственности. При этом обвиняемый находится за пределами России. Каца объявили в розыск, а суд заочно заключил его под стражу.

"Противоправная деятельность фигуранта была выявлена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и оперативных служб", – говорится в сообщении.

Следователи смогли получить необходимые доказательства, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее завершили расследование дела против политика Леонида Гозмана (признан в России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который обвиняется в пропаганде терроризма в Сети.

По данным следователей, собранные доказательства полностью изобличают Гозмана в преступлении, в связи с чем дело передано в суд.

