В Сингапуре представлен первый в мире беспилотный электрический автобус

Беспилотный электрический автобус на 80 пассажиров представлен в Сингапуре. Его разработал автоконцерн Volvo совместно с Наньянским технологическим университетом, сообщает The Straits Times.

Производители называют свою разработку первой в мире. Испытания на дорогах начнутся в ближайшие несколько месяцев, а пока прошли только испытания на специальном полигоне, и они завершились успешно.

Автобус длиной 12 метров. Его запас хода транспортного средства составляет 25 километров, полная зарядка электроустановки – шесть минут.

Автобус оснащен системой GPS. В нем есть датчики, которые позволяют получать и обрабатывать информацию об удаленных объектах, и специальные камеры, транслирующие трехмерное изображение окрестностей.

Испытания проходят в присутствии водителя и оператора. Рассчитывается, что коммерческое использование беспилотника начнется в некоторых районах Сингапура до 2022 года.

В России должны в конце 2021 года закрепить применение беспилотных технологий при движении автомобилей по дорогам общего пользования.