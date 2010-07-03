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11:38

В Сингапуре представлен первый в мире беспилотный электрический автобус

технологии транспорт за рубежом

11:38

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Фото: www.straitstimes.com

Беспилотный электрический автобус на 80 пассажиров представлен в Сингапуре. Его разработал автоконцерн Volvo совместно с Наньянским технологическим университетом, сообщает The Straits Times.

Производители называют свою разработку первой в мире. Испытания на дорогах начнутся в ближайшие несколько месяцев, а пока прошли только испытания на специальном полигоне, и они завершились успешно.

Автобус длиной 12 метров. Его запас хода транспортного средства составляет 25 километров, полная зарядка электроустановки – шесть минут.

Автобус оснащен системой GPS. В нем есть датчики, которые позволяют получать и обрабатывать информацию об удаленных объектах, и специальные камеры, транслирующие трехмерное изображение окрестностей.

Испытания проходят в присутствии водителя и оператора. Рассчитывается, что коммерческое использование беспилотника начнется в некоторых районах Сингапура до 2022 года.

В России должны в конце 2021 года закрепить применение беспилотных технологий при движении автомобилей по дорогам общего пользования.

технологии транспорт за рубежом

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