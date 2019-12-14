Движение перекрыли в районе Глебовского моста из-за ДТП

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение автомобилей перекрыли по Проектируемому проезду №1888 в Москве из-за аварии на Глебовском мосту. Об этом сообщает ТАСС.

"ДТП на Глебовском мосту. Перекрыто движение по Проектируемому проезду № 1888 в сторону улицы Богатырский мост", – объявили в официальном твиттер-аккаунте Московского транспорта.

Выяснилось, что в результате столкновения с "Газелью" легковой автомобиль упал в реку. Обстоятельства происшествия уточняются.

"Около 6:00 на перекрестке у Глебовского моста столкнулись легковой автомобиль Honda и "Газель". В результате ДТП легковушка пробила ограждение реки Яузы и съехала в воду. Водитель и пассажир автомобиля Honda погибли", – заявили в пресс-службе ГУ МВД.

Накануне сообщалось о ДТП с участием двух автомобилей на юго-востоке Москвы. В результате аварии один из водителей погиб.

