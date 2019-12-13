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Происшествия

20:33

Сын Валерии попал в аварию после выписки из больницы

происшествия

Фото: соцсети

Сын артистки Валерии Арсений Шульгин попал в аварию второй раз за две недели. Об этом молодой человек сообщил на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что в автомобиль врезался автобус, однако на этот раз обошлось без травм.

"Похоже, больше нельзя садиться в машину", – написал Шульгин.

В минувшие выходные автомобиль, в котором ехал сын певицы, врезался в отбойник в Ленинградской области. Юноша сидел на заднем сиденье, он ударился головой о подлокотник и разбил губу. В аварии также пострадала его девушка, которая находилась за рулем. Она сломала руку. Пострадавших доставили в больницу.

По словам Иосифа Пригожина, молодой человек хотел удивить свою мать и приехать на ее концерт. Он планировал познакомить семью со своей новой девушкой.

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