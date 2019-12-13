Водитель фургона погиб в ДТП на МКАД

ДТП с участием двух автомобилей случилось на юго-востоке Москвы. В результате аварии погиб один человек. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГУ ГИБДД РФ.

"На внутренней стороне 9-го километра МКАД водитель автомобиля Peugeot Partner в попутном направлении совершил наезд на стоящую грузовую автомашину MAN", – сообщил источник в ведомстве.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

"В результате аварии водитель Peugeot погиб", – уточнил источник.

Ранее водитель насмерть сбил пешехода в ТиНАО. Инцидент произошел в Троицке в районе Октябрьского проспекта.