Почти 50 автомобилей повреждено после ДТП у Владивостока

Более 50 машин столкнулось под Владивостоком

Семь человек пострадали в массовом ДТП в пригороде Владивостока. Повреждены 48 автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД России.

Авария произошла в районе 9-го километра автодороги Хабаровск – Владивосток – поселок Новый Де-Фриз. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на этом участке дороги временно ограничено.

Причиной ДТП называют сильный снегопад. ГИБДД региона переведена на усиленный режим работы. Ведется постоянный мониторинг дорожной ситуации. Наряды дорожно-патрульной службы оказывают помощь водителям, попавшим в затруднительные ситуации на дороге.

Ранее сообщалось, что более 50 автомобилей столкнулось под Владивостоком. Всего на участке дороги, где произошла авария, зафиксировано 13 ДТП.

Очевидцы рассказывают, что в сторону Владивостока образовался огромный затор. Движение оказалось перекрыто от нулевого до 14-го километра трассы.