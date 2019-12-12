Водитель насмерть сбил пешехода в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль в ТиНАО насмерть сбил человека. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел в Троицке на Октябрьском проспекте. По словам водителя, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пешеход скончался на месте.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве Mazda на полном ходу сбила пешеходов на тротуаре возле дома 31 в Локомотивном проезде, а затем врезалась в вестибюль станции. Все трое погибли, двое из них – на месте, это женщина и мужчина. Еще один человек скончался в карете скорой помощи.

Помимо этого, есть пострадавший – это пассажир автомобиля. Его госпитализировали. Сам виновник аварии жив. По словам очевидцев, в первые минуты после происшествия он хотел сбежать, однако его задержали выбежавшие на улицу сотрудники МЦК.

