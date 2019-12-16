Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля сбил человека на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел около 17:11 в районе дома 2/32 в Ферганском проезде. В пресс-службе добавили, что пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Накануне на севере столицы водитель иномарки насмерть сбил мужчину 1935 года рождения, который переходил дорогу в неположенном месте. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее в Москве автомобиль Mazda сбил пешеходов на тротуаре.

