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Москва 24

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Происшествия

08:48

Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на севере столицы

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На севере столицы водитель иномарки насмерть сбил мужчину 1935 года рождения, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"Вечером 15 декабря мужчина 1978 года рождения, управляя своей Toyota Scion, на Хорошевском шоссе, дом 39, корпус 1 совершил наезд на гражданина 1935 года рождения, переходившего дорогу вне зоны действия пешеходного перехода", – говорится в сообщении.

Как уточняется, пенсионер умер на месте от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее в Москве автомобиль Mazda сбил пешеходов на тротуаре. Из-за высокой скорости машина пролетела еще несколько метров и врезалась в вестибюль станции.

В результате аварии погибли три человека. Пострадал и водитель автомобиля. Как рассказали очевидцы, виновник ДТП попытался скрыться, однако его остановили сотрудники МЦК, которые выбежали на улицу, чтобы помочь пострадавшим.

Накануне на севере Москвы водитель автомобиля Kia сбил ребенка прямо возле школы.

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