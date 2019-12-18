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Москва 24

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Происшествия

10:40

Водитель автомобиля погиб в результате ДТП в ТиНАО

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобилист погиб в результате аварии в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Москве.

Столкновение автомобилей произошло в поселке Птичном. Водитель одной из машин погиб из-за полученных травм.

Накануне автобус и грузовой автомобиль столкнулись на Кутузовском проспекте на западе столицы. Автобус следовал без пассажиров.

В понедельник, 16 декабря, на севере столицы автомобилист насмерть сбил мужчину 1935 года рождения, который переходил дорогу в неположенном месте. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В минувшее воскресенье пять человек – 15-летний подросток и четверо взрослых – пострадали при столкновении автобуса и фуры в Подмосковье. Авария произошла на 16-м километре трассы М7 "Волга". В момент аварии в салоне автобуса находились 12 человек. Известно, что обе машины двигались в попутном направлении.

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