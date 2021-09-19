Новоизбранный мэр Йоханнесбурга погиб в ДТП – СМИ

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Фото: depositphotos/TakeArt
Недавно избранный мэр южноафриканского Йоханнесбурга Джолиди Матонго погиб в автокатастрофе, сообщает портал news24.
Уточняется, что эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь политика и еще два источника в его офисе, которые сообщили, что официальное заявление будет опубликовано позднее.
Известно, что авария произошла в природе Йоханнесбурга Соуэто, там проходила кампания одной из партий в преддверии муниципальных выборов. Матонго сопровождал президента ЮАР Сирила Рамафосу.
Мэром крупнейшего южноафриканского мегаполиса Матонго был избран 10 августа текущего года, после того, как его предшественник на этом посту Джефф Махубо скончался из-за коронавируса.
Ранее сообщалось, что 12 человек погибли и четверо получили тяжелые ранения при столкновении такси с грузовым автомобилем в провинции Квазулу-Натал на востоке ЮАР.
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