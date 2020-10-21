В ДТП на востоке ЮАР погибли 12 человек

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В провинции Квазулу-Натал на востоке ЮАР произошло лобовое столкновение такси с грузовиком. В аварии погибли двенадцать человек, четверо получили тяжелые ранения, сообщает Times Live.

"Вместе с неродившимся ребенком в аварии погибли 13 человек. Еще четыре человека получили тяжелые ранения. По меньшей мере трое пассажиров такси обгорели настолько сильно, что их невозможно идентифицировать", – рассказал врач скорой помощи Лаки Сибиси.

Ранее житель Приморья остановил автобус, в котором находились пассажиры. Так поступить мужчине пришлось из-за внезапной смерти водителя.

Инцидент произошел в городе Находке. Установлено, что водитель автобуса, отъехав от остановки "Первостроители", через несколько минут почувствовал себя плохо. Потом он упал на пол и скончался.