Житель Приморья остановил автобус после смерти водителя

Фото: находка.25.мвд.рф

Житель Приморья остановил автобус, в котором находились пассажиры. Так поступить мужчине пришлось из-за внезапной смерти водителя, говорится на сайте регионального управления МВД России.

Инцидент произошел в городе Находка. Установлено, что водитель автобуса, отъехав от остановки "Первостроители", через несколько минут почувствовал себя плохо. Потом он упал на пол и скончался.

"В это время очевидец произошедшего, 29-летний житель поселка Врангель Василий Бернюков не растерялся, оперативно сел за руль автобуса и остановил наполненное пассажирами транспортное средство. Своим поступком работник строительной сферы предотвратил трагическую ситуацию", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Молодой человек добавил, он в 7:30 сел на маршрутный автобус, чтобы добраться до работы. "Не знаю, как это произошло, но очнулся уже, когда сидел за рулем автобуса и останавливал его", – вспоминает Бернюков.

Ранее автобус, грузовик и два легковых автомобиля столкнулись в районе Крымского моста в центре Москвы.