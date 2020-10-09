Житель Приморья остановил автобус после смерти водителя

12:36
Фото: находка.25.мвд.рф
Житель Приморья остановил автобус, в котором находились пассажиры. Так поступить мужчине пришлось из-за внезапной смерти водителя, говорится на сайте регионального управления МВД России.
Инцидент произошел в городе Находка. Установлено, что водитель автобуса, отъехав от остановки "Первостроители", через несколько минут почувствовал себя плохо. Потом он упал на пол и скончался.
"В это время очевидец произошедшего, 29-летний житель поселка Врангель Василий Бернюков не растерялся, оперативно сел за руль автобуса и остановил наполненное пассажирами транспортное средство. Своим поступком работник строительной сферы предотвратил трагическую ситуацию", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Молодой человек добавил, он в 7:30 сел на маршрутный автобус, чтобы добраться до работы. "Не знаю, как это произошло, но очнулся уже, когда сидел за рулем автобуса и останавливал его", – вспоминает Бернюков.
Ранее автобус, грузовик и два легковых автомобиля столкнулись в районе Крымского моста в центре Москвы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: